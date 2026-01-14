Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
14.01.2026 11:16:20
Deutsche Bank stärkt Vermögensverwaltungsgeschäft in Zürich und Genf
Die Deutsche Bank stellt zwei versierte Wealth-Management-Spezialisten ein. Der eine wird sich Kunden in der Welschschweiz widmen, der andere solchen aus Dänemark.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
