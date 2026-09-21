Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Verschuldungsquote 21.09.2026 11:06:41

Deutsche Bank stärkt Kapitalbasis - Aktie legt zu

Deutsche Bank stärkt Kapitalbasis - Aktie legt zu

Die Deutsche Bank will ein zusätzliche Eigenkapitalinstrument (AT1 - Addional Tier 1) begeben.

Wie das Institut mitteilte, soll es sich um eine Anleiheemission mit einem ersten Kündigungstermin am 30. Oktober 2033 mit Benchmark-Volumen handeln. Sie soll die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) sowie ihre Solvabilitätskennziffern für das Kernkapital (Tier 1) und das Gesamtkapital (Total Capital) unterstützen.

Die Wertpapiere werden auf Grundlage der von der Hauptversammlung im Jahr 2025 erteilten Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben. Die Stückelung der Wertpapiere wird 200.000 Euro betragen. Die Deutsche Bank AG fungiert bei der Platzierung als alleiniger Bookrunner.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,98 Prozent auf 33,38 Euro.

DJG/hab/cbr

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