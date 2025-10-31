Deutsche Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Deutsche Bank lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,820 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,70 Prozent auf 14,81 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,59 Milliarden EUR gelegen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,783 EUR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 7,89 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at