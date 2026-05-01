Deutsche Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Deutsche Bank hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber 0,860 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 14,62 Milliarden EUR, gegenüber 15,79 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,42 Prozent präsentiert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,996 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 8,56 Milliarden EUR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at