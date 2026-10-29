29.10.2026 06:31:29

Deutsche Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Deutsche Bank hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,910 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,84 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 15,11 Milliarden EUR eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,840 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 8,28 Milliarden EUR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at

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