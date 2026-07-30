Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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30.07.2026 06:00:31
Deutsche Bank swings from overexcitement to overcorrection
Bank is down 6 per cent on Euro Stoxx index of Eurozone lenders, even after positive response to its second-quarter results on WednesdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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