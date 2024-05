Deutsche Bank tritt der UBS ins Gärtchen

Die Deutsche Bank will ihren Anteil im Geschäft mit Vermögenswerten wohlhabender Familien in Südostasien und dem Nahen Osten innerhalb von fünf Jahren verdoppeln. Dies sagt Claudio de Sanctis, Leiter globalen Privatbanking, in einem Interview. Bei der UBS wird dies nicht unbedingt auf Freude stossen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel