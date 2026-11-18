Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
18.11.2026 13:39:23
Deutsche Bank under fire after internal documents made public
A cache of internal records outlines the bank's dealings with Jeffrey Epstein, Donald Trump and Russian oligarchs. The German lender has sought to deflect criticism by claiming its bad behavior is a thing of the past.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|30,58
|2,22%