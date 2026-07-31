Deutsche Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Deutsche Bank hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,490 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 16,30 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,03 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,749 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 8,13 Milliarden EUR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at