Deutsche Bank vor Zahlen deutlich im Plus: Das sind die Gründe

Der DAX startet heute einen Erholungsversuch, zu den größten Gewinnern zählt die Deutsche Bank . Spannend verspricht für die Aktie auch der Fed-Entscheid heute Abend zu werden. Morgen präsentiert der Vorstand zudem die Zahlen zum abgelaufenen Quartal.Fest steht also, dass es diese Woche volatil werden dürfte für die Aktien der Deutschen Bank. Um 20 Uhr deutscher Zeit wird Fed-Chairman Jerome Powell vor die Kameras treten und Details zur Zinswende in den USA präsentieren. Mittlerweile rechnen Analysten mit dem ersten Zinsschritt bereits im März. Wie oft die Notenbank an der Zinsschraube im laufenden Jahr dreht und wo der Leitzins Ende 2022 stehen könnte, ist noch unklar.Steigende Zinsen in den USA dürften zumindest auch in der Eurozone die Marktzinsen nach oben drücken. Das wäre gut für die Deutsche Bank. Ein Rücksetzer könnte indes von den Quartalszahlen kommen. Geringere Aktivität in der Investmentbank dürfte nach Analysten-Konsens der Vorsteuergewinn auf 157 Millionen Euro geschrumpft sein. Im Gesamtjahr sollte aber erstmals seit Jahren ein satter Milliardengewinn stehen. Vor Steuern rechnen Experten im Schnitt hier mit 3,46 Milliarden Euro.