Deutsche Bank will für 450 Mio Euro eigene Aktien zurückkaufen

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank beglückt ihre Anteilseigner mit einem Aktienrückkauf.

Bis zu 450 Millionen Euro will das Geldhaus dafür in die Hand nehmen, eine Erhöhung um rund die Hälfe im Vergleich zu den Rückkäufen im Jahr 2022, wie die Bank am Dienstagabend mitteilte. Der Rückkauf eigener Aktien, der zu steigenden Kursen und mehr Dividende je Aktie führt, solle im August beginnen und vor dem Jahresende 2023 abgeschlossen sein. "Dies ist ein wichtiger Schritt, unsere Ziele für die Kapitalausschüttung zu erreichen", erklärte Vorstandschef Christian Sewing.

Die Bank gehe davon aus, dass 2023 durch Dividenden und Aktienrückkäufe insgesamt mehr als eine Milliarde Euro an ihre Aktionäre zurückfließen werde, verglichen mit rund 700 Millionen Euro im Vorjahr. Insgesamt will Deutschlands größtes Kreditinstitut für die Jahre 2021 bis 2025 acht Milliarden Euro auszuschütten.

Am Mittwoch legt die Deutsche Bank ihre Quartalszahlen vor. Analysten erwarten im Durchschnitt einen Rückgang beim Gewinn vor Steuern auf 1,2 Milliarden Euro nach 1,5 Milliarden im Vorjahresquartal.

