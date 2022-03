Deutsche Bank will Kapitalbasis mit weiterer Nachranganleihe stärken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank will ihr Kernkapital mit der Ausgabe zusätzlicher Nachranganleihen stärken. Der Dax-Konzern (DAX 40) kündigte am Montag die Ausgabe sogenannter AT1-Papiere an, die er sich als zusätzliches Kernkapital anrechnen kann. Sie sollen ein Volumen im Benchmark-Bereich haben. Darunter versteht man im Allgemeinen Summen ab einer halben Milliarde Euro. Die AT1-Papiere sollen erstmals zum 30. Oktober 2028 kündbar sein. Erst im November hatte sich die Deutsche Bank auf diesem Weg 1,25 Milliarden Euro an frischem Kernkapital beschafft./stw/mis