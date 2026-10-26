KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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26.10.2026 14:39:26
Deutsche Bank will mit KI die Kredite sehr viel schneller bearbeiten
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Die Deutsche Bank will die «einfache» Firmen-Kreditvergabe Dank Künstlicher Intelligenz auf wenige Minuten statt Wochen verkürzen. Gleichzeitig erwartet die neue Technologiechefin Marie-Jeanne Deverdun, dass «intelligente Agenten unsere Kunden werden.»
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