Deutsche Bank will Rendite bis 2025 auf über 10 Prozent steigern

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank will ihre Rendite in den kommenden Jahren dank Ertragswachstum und Kostendisziplin weiter steigern. Wie die Bank im Rahmen ihres Investorentages ("Investor Deep Dive") mitteilte, soll die Eigenkapitalrendite (ROTE) bis 2025 auf über 10 Prozent zulegen. Das Ziel für dieses Jahr von 8 Prozent bestätigte die Bank trotz der Unsicherheit, die durch den Krieg in der Ukraine entsteht. Gleichzeitig stellt der Konzern milliardenschwere Ausschüttungen für die Aktionäre und hohe Investitionen in Aussicht.

"Mit unserer weiterentwickelten Strategie schalten wir nun auf nachhaltiges Wachstum und höhere Kapitalausschüttungen an unsere Aktionäre um", sagte Vorstandschef Christian Sewing laut Mitteilung. Sewing hatte 2019 ein tiefgreifendes Umbauprogramm mit einem Zeithorizont bis Ende 2022 gestartet, das den Rückzug aus bestimmten Geschäftsfeldern, eine deutliche Kostensenkung und den Abbau zahlreicher Stellen beinhaltet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2022 06:29 ET (11:29 GMT)