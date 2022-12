Deutsche Banken begegnen dem derzeit starken Wandel mit Transformation

Die meisten Banken in Deutschland sind dabei, ihre digitale Transformation voranzutreiben, da derzeit neue Wettbewerber, Regularien und Kundenerwartungen zu historischen Veränderungen in der Bankenindustrie des Landes führen. Dies meldet eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Digital Banking Services Germany" meldet, dass die drei wichtigsten Arten von Banken in Deutschland, nämlich Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken, einem wachsenden Wettbewerb ausgesetzt sind – sowohl untereinander als auch gegenüber Fintech-Unternehmen, Neobanken und globalen Technologiekonzernen wie Google und Apple. Diese Mitbewerber bieten ihren Kunden neue Bankdienste und Nutzererfahrungen, was traditionelle Banken dazu bringt, eigene Neobanken zu gründen und innovative Angebote einzuführen.

"Deutsche Banken, die auf traditionelle Services und geografische Nähe zu ihren Kunden ausgerichtet sind, ergreifen derzeit Initiativen, ihre Herangehensweisen zu modernisieren", sagt Owen Wheatley, Lead Partner Banking & Financial Services bei ISG. "Dies verändert sowohl die technologische Basis der Banken als auch ihre Erwartungen an ihre Dienstleister und Serviceanbieter."

In der neuen veränderten Bankenlandschaft müssen sich die Institute weiter spezialisieren, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Daher suchen sie nach Partnern, mit denen sie neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln können, so ISG. Bis vor wenigen Jahren hatten die deutschen Banken ein sich nahezu nicht veränderndes Ökosystem aus IT-Serviceanbietern, welche das technologische Vorgehen dominierten. Da die Branche derzeit jedoch regelmäßig von Konsolidierungen und Wettbewerbsveränderungen überrollt wird, beginnen die Banken, mit Fintech-Startups, Technologieunternehmen und einer breiteren Palette von Dienstleistern zusammenzuarbeiten.

Die digitale Transformation bei den Banken ist somit in ihre zweite Phase eingetreten, so die Studie weiter. Nach der Digitalisierung von Prozessen, um den Kundenservice zu verbessern, nehmen die Banken nun tiefgreifende Veränderungen vor, die sich auf ihre Geschäftsmodelle und ihre gesamte Organisation auswirken. Diese Phase schafft nun die Basis für fortlaufende Innovationen, die dabei unterstützen, mit den neuen Geschäftsanforderungen Schritt zu halten.

Die Weiterentwicklung der Bankenregularien und die zunehmende Integration des Bankwesens in Europa stellen die deutschen Banken vor weitere Herausforderungen, so ISG. Dienstleistungen zur Unterstützung von Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Initiativen, inklusive ESG-Plattformen (ESG – Environmental, Social, Governance), entwickeln sich dabei allmählich durch die Anwendung von maschinellem Lernen und KI-Modellen weiter.

"Banken, die sich für die Zukunft ihrer Branche rüsten, müssen alte und neue Systeme in hochkomplexe, hybride Landschaften überführen", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Die IT-Anbieter mit ihren eigenen Plattformen und Lösungen, die eng in Technologie-Ökosysteme integriert sind, können die Bankkunden bei diesem Wandel unterstützen."

Die Studie untersucht zudem andere Trends im deutschen Bankwesen, unter anderem das Aufkommen neuer Zahlungstechnologien und offener Bankplattformen, die auf Microservices und APIs basieren.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Digital Banking Services Germany 2022” bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 26 Anbietern in vier Marktsegmenten (Quadranten): "Core Modernization & Integration Services”, "Technology Transformational Services for Digital Banking”, "Banking Governance, Risk & Compliance Services" sowie "Payment & Card Processing Services".

Die Studie stuft Accenture, Capgemini, GFT, IBM, Infosys und TCS in allen vier Quadranten als "Leader" ein. Deloitte, EPAM Systems und Sopra Steria sind "Leader” in je drei Segmenten. Atos erhalten die Einstufung "Leader” in zwei Marktsegmenten sowie MSG und Wipro in jeweils einem.

Zudem werden Atos, CGI, Cognizant, Senacor und Wipro in je einem Quadranten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Eine bearbeitete Version der Studie steht bei Capgemini zur Verfügung.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Digital Banking Services Germany 2022” ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich.

Über ISG Provider Lens™

Die Studienreihe ISG Provider Lens™ Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221213005297/de/