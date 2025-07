Deutsche Beteiligungs AG kappt Jahresziel - Aktie sackt ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) (DBAG) kappt wegen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage ihre Erwartung für das laufende Jahr. Der Nettovermögenswert dürfte zum Jahresende nur noch bei 625 bis 665 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstag in Frankfurt mit. Damit dürfte die DBAG höchstens ihr bisheriges Mindestziel erreichen. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert: Die Aktie büßte am Nachmittag mehr als vier Prozent ein und war damit größter Verlierer im Kleinwerte-Index SDAX.

Das Management hatte für Ende 2025 zuletzt einen Nettovermögenswert von 665 bis 780 Millionen Euro angepeilt. Eher besser läuft es hingegen in der Fondsberatung: Deren operativer Gewinn (Ebita) soll statt 8 bis 13 Millionen nun 10 bis 15 Millionen Euro erreichen.

Das Unternehmen erklärte die verschlechterten Aussichten für den Nettovermögenswert mit dem schwierigen makroökonomischen Umfeld und den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dadurch verzögerten sich die Umsetzung von Wertsteigerungsmaßnahmen ebenso wie geplante Veräußerungen./stw/jha/