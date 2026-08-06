Deutsche Beteiligungs Aktie

Deutsche Beteiligungs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 550810 / ISIN: DE0005508105

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Bewertungseffekte 06.08.2026 09:39:39

Deutsche Beteiligungs-Aktie gibt ab: Weiterhin in den roten Zahlen im zweiten Quartal

Deutsche Beteiligungs-Aktie gibt ab: Weiterhin in den roten Zahlen im zweiten Quartal

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist auch im zweiten Quartal in den roten Zahlen geblieben.

Der Verlust im ersten Halbjahr summierte sich damit auf 34 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr hatte der Konzern noch einen Gewinn von 8,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Grund hierfür waren vor allem Bewertungseffekte. Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) fiel per Ende Juni auf 33,65 Euro, nachdem es Ende 2025 noch 36,37 Euro waren.

Neben Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen ist die DBAG auch in der Fondsberatung aktiv. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den sechs Monaten bis Ende Juni von 7,1 Millionen Euro vor einem Jahr auf 6,8 Millionen Euro. Die erst jüngst angepassten Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Management.

Via XETRA verliert die DBAG-Aktie zeitweise 0,7 Prozent auf 21,35 Euro.

/mne/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Deutsche Beteiligungs AG

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