Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Einstufung im Blick
|
16.02.2026 12:53:06
Deutsche Börse-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 263 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die jüngsten Quartalsergebnisse der Eschborner an.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie musste um 12:35 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 216,80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 21,31 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80 043 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 3,1 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
