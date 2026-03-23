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Experten-Einschätzung 23.03.2026 15:22:48

Deutsche Börse-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral

Deutsche Börse-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral

UBS AG-Analyst Michael Werner hat sich intensiv mit dem Deutsche Börse-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe wegen der starken Handelsaktivität im ersten Quartal seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers bis 2028 angehoben, schrieb Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem mit Beginn des Nahostkonflikts hätten die Volumina zugenommen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Börse-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 243,60 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 6,73 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 423 054 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 8,9 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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