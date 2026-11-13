Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Analyse
|
13.11.2026 16:30:00
Deutsche Börse-Aktie: Barclays senkt Rating – Euronext rückt in den Fokus
Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Deutsche Börse bei unverändertem Kursziel von 320 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Grace Dargan setzt nun voll auf Euronext-Aktie, die sie am Donnerstagabend mit "Overweight" empfahl. Die Franzosen böten das dynamischste Gewinnwachstum unter den europäischen Börsenbetreibern und seien zunehmend attraktiv bewertet. Dargan betonte, dass sie für Euronext-Aktien mit 210 Euro nun das höchste Kursziel am Markt ansetzt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT
LONDON (dpa-AFX Broker)
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