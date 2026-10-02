Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktienanalyse
|
02.10.2026 13:58:49
Deutsche Börse-Aktie: Buy-Bewertung durch Warburg Research
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 322 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier geht davon aus, dass die Umsatzdynamik des Börsenbetreibers im dritten Quartal gestiegen ist, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht am 20. Oktober schrieb. Basierend auf den wichtigsten Geschäftskennziffern (KPI) vom Juli und August rechnet er mit einem Erlösanstieg um 10 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:42 Uhr 1,2 Prozent auf 290,00 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 11,03 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70 292 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 31,9 Prozent zu.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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