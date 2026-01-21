Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Börse-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 291 auf 285 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Trotz des etwas niedrigeren Kursziels für die Aktien fand Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nur lobende Worte für den deutschen Börsenbetreiber. Nicht zuletzt dessen vergleichsweise niedrige Bewertung biete eine Gelegenheit zum Einstieg.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 211,30 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 34,88 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 97 599 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 5,5 Prozent zurück.

