Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktienbewertung
|
16.11.2026 10:28:47
Deutsche Börse-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 339 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neuer "Primus inter pares" sei die LSE dank des stabilen Daten-Geschäfts und wachstumsstarker Trading-Assets, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den europäischen Börsenbetreibern. Er bestätigt allerdings auch seine Kaufempfehlungen für die LSE und die Euronext.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:12 Uhr bei 330,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 2,81 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 19 397 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 50,4 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|Deutsche Börse-Aktie: Barclays senkt Rating – Euronext rückt in den Fokus (dpa-AFX)
|
13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13.11.26
|Freitagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12.11.26
|DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|330,40
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt verliert etwas. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.