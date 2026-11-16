Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Aktienbewertung 16.11.2026 10:28:47

Deutsche Börse-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Börse-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Deutsche Börse-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 339 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neuer "Primus inter pares" sei die LSE dank des stabilen Daten-Geschäfts und wachstumsstarker Trading-Assets, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den europäischen Börsenbetreibern. Er bestätigt allerdings auch seine Kaufempfehlungen für die LSE und die Euronext.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:12 Uhr bei 330,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 2,81 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 19 397 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 50,4 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com,Video Media Studio Europe / Shutterstock.com

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