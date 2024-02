Deutsche Börse-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Die wichtigsten Kennziffern des Börsenbetreibers hätten die Konsenserwartungen getroffen, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Fokus am Donnerstag dürften allerdings die schwachen Nettozinserträge rücken.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 08:03 Uhr 0,5 Prozent auf 186,70 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 1,98 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 534 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2024 um 0,2 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 14:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 14:28 / EST



