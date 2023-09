Deutsche Börse-Aktie gesucht: Suche nach neuem Chef beginnt

Es sei ein entsprechender Prozess in Gang gesetzt worden, sagte Martin Jetter, Aufsichtsratsvorsitzender des Börsenbetreibers, am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. "In diesem Verfahren wird mit internen und externen Kandidatinnen und Kandidaten gesprochen." Einer mit den Plänen vertrauten Person zufolge hat die Deutsche Börse die Personalvermittlung Heads! International mit der Suche beauftragt.

Der bisherige Konzernchef Theodor Weimer hatte im Juni angekündigt, seinen Ende 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Das Unternehmen benötige "frisches Blut", hatte er seinen Schritt damals begründet. Weimer führt die Deutsche Börse seit 2018.

Zeitweise steigt die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel um 1,31 Prozent auf 166,05 Euro.

Frankfurt (Reuters)