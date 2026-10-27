Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Beteiligung 360X 27.10.2026 11:21:38

Deutsche Börse-Aktie gewinnt leicht: DAX-Aktien jetzt auch nachts handelbar

Deutsche Börse-Aktie gewinnt leicht: DAX-Aktien jetzt auch nachts handelbar

Bei der Deutschen Börse können Anleger seit heute rund um die Uhr die 40 Aktien der DAX-Konzerne handeln.

Die Deutsche Börse habe über ihre Beteiligung 360X ein Modell eingeführt, das es Kunden ermögliche, mit den wichtigsten deutschen Börsenwerten auch außerhalb der regulären Börsenzeiten Geschäfte zu machen. "Das ist ein wichtiger Schritt hin zu einer rund um die Uhr verfügbaren europäischen Marktinfrastruktur", teilte die Deutsche Börse in Frankfurt mit.

Konkret übernimmt die 2021 gegründete Handelsplattform 360X, an der neben der Deutschen Börse auch die Commerzbank beteiligt ist, die Ausführung von Orders in den Nachtstunden sowie am Wochenende. Die zentrale Handelsplattform Xetra der Deutschen Börse stellt weiterhin die Liquidität während der europäischen Kernhandelszeiten. Das neue kombinierte Modell soll Privatanlegern, die üblicherweise am späten Abend oder nachts keine DAX-Aktien mehr handeln können, diese Möglichkeit verschaffen, wenn sie über ihre Hausbank Order aufgeben.

Auf Xetra reicht der Haupthandel für Aktien und andere Wertpapiere bisher von 9.00 bis 17.30 Uhr, seit Dezember 2025 gilt ein erweiterter Früh- und Späthandel für Privatanleger von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Rund um die Uhr reicht der Handel über Xetra aber noch nicht. "Die Deutsche Börse Group hat das Ziel, die erste europäische Finanzmarktinfrastruktur zu sein, die ein 24/7-Angebot für klassische Blue-Chip-Aktien ermöglicht", sagte Deutsche-Börse-Manager Eric Leupold.

Beim neuen kombinierten Modell mit 360X bleiben die Kernprozesse von Xetra unberührt, wie die Deutsche Börse betonte. Die regulären Auktionszyklen würden beibehalten. "Schlusskurse auf 360X außerhalb der Handelszeiten haben weder Einfluss auf die Eröffnungskurse noch auf die Eröffnungsauktionen auf Xetra."

Die Deutsche Börse-Aktie notiert via XETRA am Dienstag zeitweise 0,16 Prozent höher bei 314,80 Euro.

/als/DP/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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