Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Aktienanalyse 22.10.2026 13:34:47

Deutsche Börse-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral

Deutsche Börse-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Deutsche Börse-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc. liegen vor.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 305 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse des Börsenbetreibers sowie Aussagen aus der Telefonkonferenz an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:17 Uhr 1,4 Prozent auf 312,30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 1,70 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 94 337 Deutsche Börse-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 42,0 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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