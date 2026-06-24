Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Personalie
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24.06.2026 16:36:41
Deutsche Börse-Aktie im Minus: Stephanie Eckermann bleibt länger im Vorstand
Die 49-Jährige ist seit Juni 2024 Mitglied des Vorstands des DAX-Konzerns, wo sie das Ressort Post-Trading verantwortet, das die beiden Geschäftsbereiche Securities Services und Fund Services des Nachhandelsdienstleisters Clearstream umfasst. Ihr derzeitiger Vertrag läuft noch bis Ende Mai nächsten Jahres.
Via XETRA fällt die Deutsche Börse-Aktie zeitweise um 1,33 Prozent auf 244,20 Euro.
DOW JONES
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