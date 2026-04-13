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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Investition 13.04.2026 12:21:40

Deutsche Börse-Aktie im Plus: Beteiligung an Indexanbieter MerQube

Deutsche Börse-Aktie im Plus: Beteiligung an Indexanbieter MerQube

Die Deutsche Börse hat gemeinsam mit dem Private-Markets-Vermögensverwalter 7RIDGE eine Minderheitsbeteiligung an dem Research- und Indexunternehmen MerQube in Höhe von 15 Millionen Dollar erworben.

MerQube hat sich auf die Konzeption und Berechnung regelbasierter Anlagestrategien und passiver Anlagelösungen spezialisiert.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 habe sich MerQube auf die Konzeption und Berechnung einer breiten Auswahl an Indexstrategien spezialisiert. Diese reichen den Angaben der Deutschen Börse zufolge von Sell-Side-Indizes für komplexe Strategien, die als Basiswerte für Indexderivate und strukturierte Produkte dienen, bis hin zu Defined Outcome-, Volatilitätsmanagement-, Echtzeit- und Intraday-Indizes, die komplexe Ausführungsmethoden und flexible Zeitpläne für Neugewichtung unterstützen.

Mit der Investition in MerQube baut die Deutsche Börse das Indexgeschäft weiter aus. MerQube setze einen Fokus auf maßgeschneiderte, komplexe Indizes, eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika sowie Cloud-native SaaS-basierte Index- und Selbstindexierungsplattformen. Hierdurch ergänze MerQube das zu ISS STOXX gehörende, etablierte Indexgeschäft STOXX der Deutschen Börse.

Via XETRA steigt die Deutsche Börse-Aktie: zeitweise um 0,12 Prozent auf 252,80 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com,Deutsche Börse AG,Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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