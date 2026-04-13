Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Investition
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13.04.2026 12:21:40
Deutsche Börse-Aktie im Plus: Beteiligung an Indexanbieter MerQube
Seit seiner Gründung im Jahr 2019 habe sich MerQube auf die Konzeption und Berechnung einer breiten Auswahl an Indexstrategien spezialisiert. Diese reichen den Angaben der Deutschen Börse zufolge von Sell-Side-Indizes für komplexe Strategien, die als Basiswerte für Indexderivate und strukturierte Produkte dienen, bis hin zu Defined Outcome-, Volatilitätsmanagement-, Echtzeit- und Intraday-Indizes, die komplexe Ausführungsmethoden und flexible Zeitpläne für Neugewichtung unterstützen.
Mit der Investition in MerQube baut die Deutsche Börse das Indexgeschäft weiter aus. MerQube setze einen Fokus auf maßgeschneiderte, komplexe Indizes, eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika sowie Cloud-native SaaS-basierte Index- und Selbstindexierungsplattformen. Hierdurch ergänze MerQube das zu ISS STOXX gehörende, etablierte Indexgeschäft STOXX der Deutschen Börse.
Via XETRA steigt die Deutsche Börse-Aktie: zeitweise um 0,12 Prozent auf 252,80 Euro.
DOW JONES
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