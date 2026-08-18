Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Experten-Analyse 18.08.2026 14:07:47

Deutsche Börse-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Börse-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Diese Empfehlung gibt Jefferies & Company Inc. für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Tom Mills beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung mit den monatlichen Handelsvolumina und anderen Finanzkennziffern von Europas Börsenbetreibern. Diese zeigten für den Juli, dass die Volumina der Eurex-Derivate bei der Deutschen Börse der Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr hinterherhinkten und auch unter den Konsensschätzungen lägen, schrieb er.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 13:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 279,70 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 0,11 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66 186 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 27,2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com

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