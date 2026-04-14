Kraken Aktie
WKN DE: KRAKE1 / ISIN: US001KRAKE01
|Beteiligungserwerb
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14.04.2026 12:55:40
Deutsche Börse-Aktie kaum verändert: Engere Partnerschaft mit Kraken
Damit wollen beide Unternehmen ihre im Dezember bekannt gegebene strategische Partnerschaft vertiefen. Ihre "sich ergänzenden Kompetenzen" wollen beide Unternehmen "nutzen, um eine Brücke zwischen den traditionellen Finanzmärkten und dem Ökosystem für digitale Vermögenswerte zu schlagen".
Die Partnerschaft umfasst laut Mitteilung Handel, Verwahrung, Abwicklung, Sicherheitenmanagement und tokenisierte Vermögenswerte. Ziel seien verbesserte Produkte und Dienstleistungen mit Zugang zu beiden "Ökosystemen" für institutionelle Kunden.
Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Quartal erwartet, er unterliege den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.
Die Investition sei im Einklang mit der Strategie der Deutschen Börse, eine umfassende, hybride Marktinfrastruktur zu schaffen, die Vermögenswerte jeder technischen Form, einschließlich traditioneller Wertpapiere und Blockchain-nativer Token, innerhalb eines einheitlichen Liquiditätspools verarbeitet.Via XETRA steigt die Deutsche Börse-Aktie zeitweise um 0,04 prozent auf 255,00 Euro.
DOW JONES
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