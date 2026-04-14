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Kraken Aktie

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WKN DE: KRAKE1 / ISIN: US001KRAKE01

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Beteiligungserwerb 14.04.2026 12:55:40

Deutsche Börse-Aktie kaum verändert: Engere Partnerschaft mit Kraken

Deutsche Börse-Aktie kaum verändert: Engere Partnerschaft mit Kraken

Die Deutsche Börse vertieft Ihre Partnerschaft mit der US-Kryptobörse Kraken.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, investiert er 200 Millionen US-Dollar in die Kraken-Mutter Payward Inc., Krakens zentrale Marktinfrastruktur. Erworben werden bestehende Anteilen im Rahmen einer Sekundärmarkttransaktion, der Erwerb führe zu einer "vollständig verwässerten Beteiligungsquote von 1,5 Prozent", teilte die Deutsche Börse mit.

Damit wollen beide Unternehmen ihre im Dezember bekannt gegebene strategische Partnerschaft vertiefen. Ihre "sich ergänzenden Kompetenzen" wollen beide Unternehmen "nutzen, um eine Brücke zwischen den traditionellen Finanzmärkten und dem Ökosystem für digitale Vermögenswerte zu schlagen".

Die Partnerschaft umfasst laut Mitteilung Handel, Verwahrung, Abwicklung, Sicherheitenmanagement und tokenisierte Vermögenswerte. Ziel seien verbesserte Produkte und Dienstleistungen mit Zugang zu beiden "Ökosystemen" für institutionelle Kunden.

Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Quartal erwartet, er unterliege den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Die Investition sei im Einklang mit der Strategie der Deutschen Börse, eine umfassende, hybride Marktinfrastruktur zu schaffen, die Vermögenswerte jeder technischen Form, einschließlich traditioneller Wertpapiere und Blockchain-nativer Token, innerhalb eines einheitlichen Liquiditätspools verarbeitet.

Via XETRA steigt die Deutsche Börse-Aktie zeitweise um 0,04 prozent auf 255,00 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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