Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Profiteur
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19.03.2026 13:10:00
Deutsche Börse-Aktie legt zu: Hohe Handelsumsätze beflügeln Kurs
Die Papiere der Deutschen Börse bleiben Profiteur der volatilen Aktienmärkte im Zuge des Iran-Kriegs. In der dritten Kriegswoche gewannen sie fast 9 Prozent, während der DAX sogar noch etwas deutlicher im Rückwärtsgang fuhr. Am Donnerstag legt die Aktie der Deutschen Börse um weitere 1,25 Prozent zu auf 252 Euro.
Der deutsche Leitindex landete angesichts der Inflations- und Konjunktursorgen wegen massiv gestiegener Ölpreise auf dem tiefsten Niveau seit Mai 2025. Die Aktien der Deutschen Börse werden auf dem höchsten Niveau seit Sommer vorigen Jahres gehandelt.
Sie profitieren von hohen Handelsvolumina bei starken Kursschwankungen. Dies gilt nicht nur für den Aktienmarkt. Als Betreiber der Energiebörse EEX sind die Eschborner auch Nutznießer der immensen Bewegungen beim Gaspreis.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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