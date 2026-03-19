Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Profiteur 19.03.2026 13:10:00

Deutsche Börse-Aktie legt zu: Hohe Handelsumsätze beflügeln Kurs

Deutsche Börse-Aktie legt zu: Hohe Handelsumsätze beflügeln Kurs

Turbulente Märkte und steigende Energiepreise sorgen für hohe Handelsvolumina und Rückenwind für die Deutsche Börse.

Die Papiere der Deutschen Börse bleiben Profiteur der volatilen Aktienmärkte im Zuge des Iran-Kriegs. In der dritten Kriegswoche gewannen sie fast 9 Prozent, während der DAX sogar noch etwas deutlicher im Rückwärtsgang fuhr. Am Donnerstag legt die Aktie der Deutschen Börse um weitere 1,25 Prozent zu auf 252 Euro.

Der deutsche Leitindex landete angesichts der Inflations- und Konjunktursorgen wegen massiv gestiegener Ölpreise auf dem tiefsten Niveau seit Mai 2025. Die Aktien der Deutschen Börse werden auf dem höchsten Niveau seit Sommer vorigen Jahres gehandelt.

Sie profitieren von hohen Handelsvolumina bei starken Kursschwankungen. Dies gilt nicht nur für den Aktienmarkt. Als Betreiber der Energiebörse EEX sind die Eschborner auch Nutznießer der immensen Bewegungen beim Gaspreis.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Jorg Hackemann / Shutterstock.com,Deutsche Börse AG,Video Media Studio Europe / Shutterstock.com

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