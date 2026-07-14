Deutsche Börse-Aktie: Neutral-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Börse-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Oliver Carruthers genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 266 auf 273 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers nahm am Montag vor dem Quartalsbericht am 22. Juli kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor.

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Das Papier von Deutsche Börse befand sich um 11:32 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 251,80 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 8,42 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48 843 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 14,5 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:36 / BST

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