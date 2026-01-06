Deutsche Börse-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Bewertungen europäischer Börsenbetreiber seien attraktiv und die Gewinnaussichten stark, aber Kurstreiber könnten vorerst fehlen, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er rechnet bei der Deutschen Börse nicht mit höheren Marktschätzungen für den Gewinn je Aktie

angesichts einer sich abschwächenden Zinsvolatilität. Zudem seien die Vergleichswerte für die Deutsche Börse im Jahr 2026 die höchsten unter den Börsenbetreibern.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Das Papier von Deutsche Börse befand sich um 13:21 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 220,20 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 13,53 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 64 953 Stück.

