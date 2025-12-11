Deutsche Börse-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital

Barclays Capital hat eine ausführliche Analyse der Deutsche Börse-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag sei sie noch überzeugter von der Fähigkeit es Börsenbetreibers, das Gewinnwachstum zu steigern, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 12:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 214,10 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 35,45 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96 030 Deutsche Börse-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 sank die Aktie um 2,3 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.