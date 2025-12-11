Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Rating im Fokus
|
11.12.2025 12:28:49
Deutsche Börse-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag sei sie noch überzeugter von der Fähigkeit es Börsenbetreibers, das Gewinnwachstum zu steigern, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie wies um 12:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 214,10 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 35,45 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96 030 Deutsche Börse-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 sank die Aktie um 2,3 Prozent.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt: DAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|215,00
|-2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.