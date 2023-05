Deutsche Börse-Aktie rot: Angebotsfrist für SimCorp-Offerte startet heute

Die Angebotsfrist für das freiwillige öffentliche Barübernahmeangebot der Deutschen Börse für die dänische SimCorp beginnt am 25. Mai und läuft bis zum 13. Juli 2023.

Wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Angebotsunterlagen hervorgeht, behält sich die Deutsche Börse das Recht vor, die Angebotsfrist von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Angebots und der dänischen Übernahmeanordnung zu verlängern. Das endgültige Ergebnis des Angebots soll innerhalb von drei Werktagen nach Ablauf der Angebotsfrist veröffentlicht werden. Die Deutsche Börse will den dänischen Softwareanbieter für die Finanzbranche für insgesamt 3,9 Milliarden Euro übernehmen.

Die Deutsche Börse bietet, wie bereits Ende April mitgeteilt, 735 dänische Kronen (umgerechnet rund 99 Euro) je SimCorp-Aktie. Die Deutsche Börse hatte am 27. April den Abschluss einer bindenden Vereinbarung mit SimCorp öffentlich gemacht. Der Vollzug des Angebots steht unter dem Vorbehalt, dass bestimmte marktübliche Bedingungen erfüllt werden. Dazu zählt, dass die Deutsche Börse alle behördlichen Genehmigungen erhält, sowie das Erreichen der Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie des Aktienkapitals und der Stimmrechte von SimCorp. Der Vollzug der Transaktion wird für das dritte Quartal dieses Jahres erwartet.

Im XETRA-Handel geht es für die Aktie der Deutschen Börse zeitweise um 1,09 Prozent auf 163,85 Euro nach unten.

FRANKFURT (Dow Jones)