Deutsche Börse-Aktie steigt: Überraschend starker Gewinn im Quartal

Die Deutsche Börse ist auch im zweiten Quartal auf Wachstumskurs geblieben und hat die Erwartungen übertroffen.

Die Nettoerlöse stiegen im zweiten Quartal auf um 7 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1,59 Milliarden Euro leicht übertroffen.

Das EBITDA legte auf 980 Millionen Euro zu von 891 Millionen Euro im Vergleichszeitraum. Die Markterwartung hatte bei 953 Millionen gelegen. Der Nachsteuerergebnis erhöhte sich im zweiten Quartal auf 569 Millionen Euro nach 509 Millionen, dem stand eine Markterwartung von 551 Millionen Euro entgegen.

Die operativen Kosten kletterten den weiteren Angaben der Deutschen Börse zufolge auf 644 Millionen Euro von 620 im Vorjahr. Die Analystenprognose hatte bei 642 Millionen Euro gelegen.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gruppe weiter einen Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,7 Milliarden Euro und des EBITDA ohne Treasury-Ergebnis auf rund 3,1 Milliarden Euro. Beim Treasury-Ergebnis werden mehr als 700 Millionen Euro erwartet.

Jefferies belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Auf Ebene des operativen Ergebnisses habe der Börsenbetreiber die Markterwartungen übertroffen, schrieb Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Ein Sondereffekt habe diese Entwicklung allerdings leicht begünstigt. Der Bereich Investment Management Solutions (IMS) sei indes etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben.

Die Deutsche Börse-Aktie legte im Tradegate-Handel am Mittwoch zeitweise 0,91 Prozent auf 255,50 Euro zu.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX