Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktienbewertung
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03.11.2026 14:58:49
Deutsche Börse-Aktie: UBS AG vergibt Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Oktober-Daten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Das durchschnittliche tägliche Aktien-Handelsvolumen bei den von ihm beobachteten europäischen Börsen sei im Schnitt zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber zum Vormonat gleich geblieben, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sie etwas unter seiner Prognose für das erwartete durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im vierten Quartal gelegen. Mit Blick auf die Deutsche Börse sei das Handelsvolumen im Oktober 8 Prozent geringer als von ihm erwartet ausgefallen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Börse-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 14:42 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 313,30 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 15,42 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 79 997 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 42,5 Prozent nach oben.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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