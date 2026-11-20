Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Sell trotz höherem Ziel
|
20.11.2026 16:30:00
Deutsche Börse-Aktie: UBS rät zum Verkauf, schraubt das Kursziel aber nach oben
Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für Aktien der Deutschen Börse von 265 auf 300 Euro angehoben, aber die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Mit einer Bewertung fast auf Rekordniveau sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken inzwischen ungünstig, schrieb Michael Werner am Donnerstag. Der Aktienkurs selbst hatte Mitte November bereits einen Höchststand erreicht. Werner geht von einer tieferen Korrektur aus, da der zyklische Rückenwind für die Eschborner nachlasse.
Die Deutsche Börse-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,22 Prozent auf 316,90 Euro.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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