Europäische Superbörse? 16.02.2026 10:16:00

Deutsche Börse-Aktie verliert: Euronext-Chef offen für strategische Partnerschaft

Deutsche Börse-Aktie verliert: Euronext-Chef offen für strategische Partnerschaft

Der Chef der Börse Euronext, Stephane Boujnah, zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse.

Es gebe viel, was die Deutsche Börse und Euronext gemeinsam anpacken könnten, sagte Boujnah im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Auch wenn ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen aktuell nicht angedacht ist.

"Die Deutsche Börse möchte unabhängig bleiben, und gleichzeitig steht Euronext auch nicht zum Verkauf", fügte er an. Es habe früher schon Gespräche über eine Fusion der beiden Unternehmen gegeben. "Aber ich habe beobachtet, dass diese Diskussionen zu nichts geführt haben", so Boujnah. Hintergrund ist die Diskussion um eine europäische Superbörse. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat unlängst für eine gemeinsame europäische Börse geworben.

Boujnah sieht die Verantwortung für Europas Zukunft auch bei den Unternehmen. "Wir brauchen mehr Interaktion zwischen Unternehmen in allen Sektoren, um gemeinsame Projekte aufzubauen - und nicht auf Vorgaben von oben zu warten. Wir können nicht länger darauf warten, dass das von Ursula von der Leyen, Friedrich Merz oder Emmanuel Macron kommt. Wir müssen es selbst geschehen lassen", sagte er der Zeitung weiter.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,55 Prozent leichter bei 216,90 Euro.

DOW JONES

Warburg Research beurteilt Deutsche Börse-Aktie mit Hold

Bildquelle: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com

Nachrichten zu Euronext NV

Analysen zu Deutsche Börse AG

12:01 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
13.02.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.02.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
12.02.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 215,40 -1,51% Deutsche Börse AG
Euronext NV 125,30 0,64% Euronext NV

