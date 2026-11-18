Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktie im Blick
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18.11.2026 11:28:47
Deutsche Börse-Aktie: Warburg Research korrigiert auf niedrigere Einstufung
Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse zwar von 322 auf 339 Euro angehoben, die Papiere aber vornehmlich aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke operative Entwicklung des Börsenbetreibers und Finanzdienstleisters dauere an, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das spiegele sich in der Bewertung aber bereits größtenteils wider. Nach einem Kursanstieg der Aktien um 29 Prozent nach der Empfehlung Mitte April sieht er nur noch wenig Luft nach oben. Das höhere Kursziel basiere derweil auf einer höheren Branchenbewertung.
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Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:11 Uhr um 0,2 Prozent auf 323,40 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 4,82 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 33 757 Deutsche Börse-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 47,1 Prozent zu Buche.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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