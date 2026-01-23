Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktienanalyse
|
23.01.2026 12:52:48
Deutsche Börse-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung mit Hold
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen von 279 auf 276 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Jahresziele des Börsenbetreibers dürften zu erreichen sein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die ausgeprägte Kostendisziplin sollte sich im vierten Quartal fortgesetzt haben.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 12:34 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 212,10 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 30,13 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117 307 Deutsche Börse-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 5,2 Prozent nach unten.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Deutsche Börse AG
|12:03
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|213,00
|-0,47%