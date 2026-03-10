Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Einstufung im Blick 10.03.2026 13:52:46

Deutsche Börse-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Börse-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy hat eine ausführliche Untersuchung des Deutsche Börse-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg habe die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht, wobei es die wohl größten Volumensteigerungen im Rohstoffe- und Gashandel gegeben habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Deutlichere Schwankungen bedeuteten aber nicht automatisch steigende Erlöse in allen Geschäften - ein Ende der Kämpfe könnte sich positiv auf andere Bereiche auswirken. Unter den Börsenbetreibern dürfte vor allem sein Favorit Euronext einen guten Jahresstart hingelegt haben. Deren Aktie empfiehlt Goy ebenso wie Deutsche Börse und London Stock Exchange zum Kauf.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 13:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 241,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 179 312 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 8,0 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Deutsche Börse AG

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten