Deutsche Börse-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Auf den ersten Blick liege das operative Ergebnis (Ebit) im Erwartungsrahmen, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Börsenbetreibers für 2026, die über den Erwartungen lägen, seien bestätigt worden. Für eine leicht positive Kursreaktion sollten die Neuigkeiten ausreichen, glaubt die Expertin.

Die Aktie legte um 13:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 207,30 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 39,89 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 189 896 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 7,3 Prozent abwärts.

