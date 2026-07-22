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22.07.2026 19:26:38

Deutsche Börse legt stärker zu als erwartet und bestätigt operative Prognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat im zweiten Quartal dank guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte erneut kräftig zugelegt. Die Nettoerlöse ohne das zinsabhängige sogenannte Treasury-Ergebnis stiegen in den drei Monaten bis Ende Juni um neun Prozent auf 1,41 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um zehn Prozent auf 980 Millionen Euro nach oben. Das Unternehmen schnitt damit besser ab, als Experten erwartet hatten.

Die Prognosen für den Nettoerlös und den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne das Treasury-Ergebnis wurden bestätigt. Bei letzterem ist die Deutsche Börse wegen der Zinserwartungen und höheren Bareinlagen inzwischen etwas optimistischer und rechnet mit einem Wert von mehr als 700 Millionen Euro. Bislang hatte die Deutsche Börse beim Treasury-Ergebnis mit einem leichten Rückgang auf 700 Millionen Euro gerechnet.

Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate nach Bekanntgabe der Zahlen um etwas mehr als ein Prozent zu./zb/he

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