Deutsche Börse-News: "Abwendung von US-Aktien" (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Es gibt nicht nur US- und Tech-Aktien - diese Einsicht macht sich offenbar derzeit breit. Denn Aktien aus anderen Ländern und Branchen sind gefragter, etwa aus Deutschland oder Japan.

20. Januar 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Der DAX zeigt sich wegen des Grönland-Streits und neuer US-Zolldrohungen angeschlagen, die Edelmetallpreise steigen hingegen weiter und weiter. Nach einem deutlichen Kaufüberhang vergangene Woche gibt es jetzt auch einiges an ETF -Abgaben, wie Frank Mohr von der Société Générale berichtet. "Eine Verkaufswelle ist es aber nicht", ergänzt der Händler. "Die Unsicherheit wegen der Zollandrohungen ist hoch, viele suchen jetzt einen sicheren Hafen", stellt Maurice Mohnfeld von Lang & Schwarz fest. Silber- und Gold -ETCs und -ETFs seien nach zwischenzeitlichen Verkäufen jetzt wieder gefragt.

"Ratschläge zu mehr Diversifizierung werden ernst genommen"

Schwerpunkt sind Mohr zufolge weiter große Indizes wie MSCI World, S&P 500, Nasdaq und Stoxx Europe 600. "Auffällig ist aber, dass regional mehr gestreut wird." US-Aktien seien nicht mehr ganz so beliebt, dafür werde mehr aufeuropäische, deutsche, japanische oder auch Schwellenländeraktien gesetzt. "Offenbar werden die Ratschläge zu mehr Diversifizierung ernst genommen." Gesucht seien nun oft auch DAX-und Stoxx Europe 600-Indexfonds (LU2611732046, LU0908500753). Japanische Aktien sind ebenfalls gefragt, beispielsweise mit dem Amundi Core MSCI Japan (LU1781541252) und dem Xtrackers Nikkei 225 (LU2196470426). Auch Mohnfeld beobachtet eine Abwendung von US-Werten: "Bei uns dreht sich viel um den iShares MSCI World ex-USA (IE000R4ZNTN3)."

Auch "ergänzende Strukturbausteine"

Holger Heinrich von der Baader Bank meldet aber noch einen klaren Kaufüberhang für alle Regionen: "Bei den europäischen ETFs hatten wir Käufe insbesondere bei Produkten mit Fokus auf den Euro Stoxx 50 sowie auf Value-Konzepte", stellt er fest. Bei World-ETFs kämen besonders Multifaktor- und Qualitätsstrategien sowie Small Cap-Produkte gut an, etwa der Xtrackers MSCI World Quality (IE00BL25JL35) und der Avantis Global Small Cap Value (IE0003R87OG3). Was US-Aktien angeht, konzentriert sich die Baader Bank-Kundschaft unterdessen auf S&P 500- und MSCI USA-Tracker (IE000Z3S26J2, IE00B52SFT06). Dazu kämen "ergänzende Strukturbausteine", zum Beispiel Russell 2000-ETFs.

Goldman mit Private Equity -ETF

Institutionelle setzen schon lange auf Private Equity, also nicht-börsennotierte Unternehmen, für Private war es lange schwierig. Die Gründe: sehr hohe Mindestanlagesummen, extrem lange Kapitalbindung, wenig Transparenz. Das soll nun anders werden. Goldman Sachs hat einen Private-Equity-ETF auf den Markt gebracht (IE000GNOSM10). Der investiert nicht direkt in nicht-börsennotierte Unternehmen, sondern bildet die Wertentwicklung des MSCI World Private Equity Return-Index ab. Trade Republic und Scalable hatten Privaten bereits Zugang zu Private Equity ermöglicht, allerdings mit ELTIFs ( European Long-Term Investment Fund ).

Edelmetallprodukte: "Einiges an Gewinnmitnahmen"

Bei den zuvor nur gesuchten Gold- und Silberpreis-ETCs und Minen-ETFs gab es zwischenzeitlich auch einiges an Gewinnmitnahmen, wie Mohnfeld feststellt. "Als der Silberpreis zurückging, haben wir sehr viele Verkäufe gesehen." Gerade ist der Silberpreis mit über 95 US-Dollar allerdings wieder auf ein neues Hoch gestiegen, der Goldpreis mit 4.736 US-Dollar ebenfalls. Umsatzstark sind klassische Silber-ETCs, aber auch der WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (IE00B7XD2195), zudem Goldpreis-ETCs (DE000A0S9GB0, IE00B4ND3602) sowie Minen-ETFs. Favoriten bei der Société Générale-Kundschaft: der iShares Gold Producers (IE00B6R52036), der VanEck Gold Miners (IE00BQQP9F84) und der VanEck Junior Gold Miners (IE00BQQP9G91). Alle drei haben sich seit Januar 2025 im Kurs mehr als verdoppelt.

Skepsis gegenüber Tech-Aktien

Im Handel mit Branchen-ETFs dominieren allerdings weiter Tech-Indexfonds. "Es überwiegen die Verkäufe", stellt Mohr fest. Beispiele sind der iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14), der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60) und der iShares Digitalisation (IE00BYZK4883). Ebenfalls sehr umsatzstark, hier aber mit Kaufüberhang: Banken-ETFs (LU1829219390). Auch Spezielleres ist gefragt, wie Mohr ergänzt, etwa der VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2), der VanEck Rare Earth and Strategic Metals (IE0002PG6CA6) und der WisdomTree Renewable Energy (IE000P3D0W60).

Von Anna-Maria Borse, 20. Januar 2026 © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)