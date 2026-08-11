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11.08.2026 16:06:39

Deutsche Börse-News: Aktienrally sorgt für hohe Umsätze (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Kauflaune an den Börsen hält an. Globale Indexfonds stehen besonders hoch im Kurs, Finanzwerte gewinnen an Bedeutung. Im Technologiesektor lässt die Dominanz dagegen etwas nach. Edelmetalle und Minenwerte erleben eine starke Woche.

11. August 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Hausse an den Aktienmärkten setzt sich fort und zahlreiche Aktien-ETFs notieren auf Allzeithoch. Entsprechend rege ist das Geschäft. Frank Mohr von der Société Générale berichtet von relativ vielen Trades und aktuell etwa doppelt so hohen Volumina wie sonst zu dieser Jahreszeit. Holger Heinrich von der Baader Bank AG bilanziert rund 40 Prozent mehr Käufe als Verkäufe.

Besonders stark war in den vergangenen Tagen das Interesse an globalen Indexfonds, auch wegen der Sparplanausführungen zum Monatsanfang. In diesem Segment registriert der Händler doppelt so viele Käufe wie Verkäufe. Größter Profiteur ist der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983). "Hier sehen wir extrem viele Umsätze", erklärt Mohr.

Heinrich meldet Kaufinteresse für globale Aktien-ETFs mit Value- und Dividendenfokus und nennt hier den Dimensional Global Targeted Value (IE000S67ID55). Auf der Verkaufsseite stehen der Invesco MSCI World Universal Screened (IE00BJQRDK83) und der Amundi MSCI World ESG Broad Transition (IE000PB4LRO2). Sven Seipp von der ICF Bank sieht rege Nachfrage nach dem ausschüttenden VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594).

USA und Europa mit Kaufinteresse

Für US-Aktien registriert Mohr ebenfalls einen Kaufüberhang, der allerdings schwächer ausfällt als im globalen Segment. Gefragt ist im Segment der Standardwerte vor allem der iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087). Seipp berichtet von ungebrochenem Interesse am Nasdaq 100, vor allem über den BNP Paribas Easy II Nasdaq 100 (IE000QDFFK00). Heinrich beschreibt für die USA insgesamt ein ausgewogenes Bild. Gekauft wird unter anderem der Invesco RAFI US Fundamental Value (IE00B23D8S39). Verkäufe sieht er im BNP Paribas Easy S&P 500 (FR0011550680) und im UBS MSCI USA Socially Responsible (LU1280303014).

Europäische Aktien kommen nach Angaben von Mohr auf einen leichten Kaufüberhang. Gefragt sind der Amundi Core STOXX Europe 600 (LU0908500753) und der iShares Core MSCI Europe (IE00B4K48X80). Heinrich sieht ebenfalls Zuflüsse und nennt den iShares STOXX Europe Large 200 (DE0005933980) sowie den Invesco MSCI Europe Equal Weight (IE000VDI16Q5).

Finanzwerte gewinnen an Bedeutung

Im Handel mit Branchen-ETFs bleibt Technologie führend, die Dominanz hat jedoch nachgelassen. Auf den Sektor entfallen nach Angaben von Mohr aktuell gut ein Drittel der Branchenumsätze. Käufe und Verkäufe halten sich nahezu die Waage, mit einem leichten Übergewicht der Abgaben. Verkauft werden der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51) und der iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14). Gefragt ist hingegen der iShares Digital Security (IE00BG0J4C88).

Zunehmendes Interesse registriert Mohr für die zuletzt stark gestiegenen Finanzwerte. "Hier wird querbeet gekauft", erklärt der Händler. Auf den Einkaufslisten stehen unter anderem die STOXX Europe 600 Banks-Produkte von Amundi (LU1834983477) und iShares (DE000A0F5UJ7). Der Energiesektor als zweitstärkstes Segment weist einen leichten Kaufüberhang auf. Mohr berichtet von Engagements im Invesco Morningstar US Energy Infrastructure (IE00B94ZB998). Rund um die jüngsten SpaceX-Zahlen wird zudem der VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2) rege gehandelt, allerdings ohne klare Richtung. Seipp berichtet von einem starken Comeback der Rüstungswerte. Nach den jüngsten Kurssteigerungen werden hier vermehrt Gewinne mitgenommen. Das zeigt sich im VanEck Defence (IE000YYE6WK5) und im WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98).

Edelmetalle und Minenwerte stark gefragt

Die Fortschritte in den Verhandlungen mit dem Iran haben nach Einschätzung von Seipp die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen vorerst gedämpft. Edelmetalle verzeichneten daraufhin ihre stärkste Woche seit Januar. Gekauft werden sowohl physisch besicherte Produkte als auch Minen-ETFs. Zu den gefragten Goldprodukten zählen der Invesco Physical Gold (IE00B579F325) und der Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935274). Stark entwickelt haben sich zudem der Global X Silver Miners (IE000UL6CLP7) und der VanEck Gold Miners (IE00BQQP9F84).

Nachfrage nach Anleihe-ETFs

Im Rentenhandel sieht Mohr ebenfalls Kaufinteresse. Häufig geordert werden der iShares Core EUR Govt Bond (IE00B4WXJJ64) und der Xtrackers II EUR Corporate Bond (LU0478205379). Damit sind sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen gefragt.

Von Thomas Koch, 11. August 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

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