FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nach der massiven Verkaufswelle der Vorwoche sieht es für die neue Woche nach einer kleinen Erholung aus. Größere Rückschläge werden nicht erwartet. Allerdings sei mit weiterhin hoher Volatilität zu rechnen.

23. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Aufatmen nach dem großen Ausverkauf - zu Beginn der neuen Woche stehen die Zeichen auf Beruhigung. Vergangene Woche war es steil nach unten gegangen, trotz guter Geschäftszahlen von Nvidia (US67066G1040) sowie erfolgreichem Mega-Börsengang von KI-Unternehmen Anthropic (US03703U1079). "Das war die schwächste Woche seit April 2025", stellt Salah-Eddine Bouhmidi von IG fest. Der S&P 500 verlor 8,6 Prozent, der Nasdaq 100 10,4 Prozent und der DAX 7,3 Prozent.

"Die Stimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst", stellt Sandro Pannagl von der LBBW fest. Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA hielten an. Zudem schwebten mögliche Folgen der Nvidia-Affäre weiter über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar wirkten als zusätzlicher Bremsklotz. "Trotz des erfolgreichen Börsengangs von Anthropic dürfte die Volatilität an den Märkten vorerst hoch bleiben", meint er.

Im Moment liegt die Volatilität deutscher Bluechips, gemessen am VDAX, mit 25 Prozent wieder etwas unter ihrem Freitagswert, der VIX, der die Schwankungserwartungen für den S&P 500 wiedergibt, markiert 30 Prozent nach 35 Prozent in der Spitze vergangene Woche.

Am Montagmorgen steht der DAX (DE0008469008) wieder bei 24.885 Punkten nach 24.563 am Freitagabend. Das vor zehn Tagen erreichte Allzeithoch von über 27.000 Zählern liegt weit entfernt. Der Nasdaq 100 (US6311011026) hatte vergangene Woche sogar 10 Prozent verloren, gegenüber dem Allzeithoch von Oktober ergibt sich ein Minus von 20 Prozent.

Dickes Minus für Gold und Bitcoin

Gold und Bitcoin sind schwer angeschlagen. Die Feinunze Gold kostet jetzt nur noch 3.622 US-Dollar, im August waren es über 4.800 US-Dollar. Der Bitcoin-Preis liegt bei nur noch 61.400 US-Dollar, vor zwei Monaten waren es noch über 86.000 US-Dollar. Entspannung kommt unterdessen vom Ölpreis. Das Barrel Brent kostet aktuell 92 US-Dollar, vor einem Monat waren es 117 US-Dollar.

"Gewinntrend mit mehr Breite"

Nach Einschätzung von Commerzbank-Analyst Martin Roth dürfte sich die Konsolidierung fortsetzen. Große Rückschlagsgefahren sieht er aber nicht. "Sukzessive veröffentlichen dieser Tage Banken und Broker ihre Prognosen und Erwartungen für 2027. Diese weisen überwiegend einen optimistischen Zungenschlag auf", erklärt er. Basis sei das weiter stark erwartete Unternehmensgewinnwachstum, das die Bewertungen auf Basis der für 2027 erwarteten Gewinne deutlich nach unten drücke. "Die Wachstumsraten gehen zwar im Vergleich zu 2026 zurück, dafür gewinnt der Gewinntrend aber an Breite", erläutert Roth.

Neue Zugpferde gesucht

Auch Markus Reinwand von der Helaba weist darauf hin, dass sich das Bewertungsthema im besonders kritisch beäugten Technologiesektor in den vergangenen Monaten merklich entspannt hat. "Steigende Unternehmensgewinne und positive Gewinnüberraschungen einerseits und fallende Notierungen andererseits haben die Bewertungen unter den langfristigen Durchschnitt gedrückt", bemerkt er. Damit werde der Konsolidierungsdruck wohl allmählich nachlassen.

Allerdings würden für das kommende Jahr vermutlich "neue Zugpferde" gesucht. "So dürften künftig stärker die mit dem KI-Einsatz verbundenen Produktivitäts- und Ertragspotenziale im Fokus der Anleger stehen", meint er. Interessant für die industrielastige deutsche Wirtschaft sei eine bessere Verzahnung von KI und Maschinen beziehungsweise Robotik. Bei einer gleichzeitig bereits absehbaren zyklischen Belebung der Weltwirtschaft stünden die Chancen für die nächsten Monate also insgesamt nicht schlecht. "Insofern bieten sich Schwächephasen wie derzeit eher dafür an, gezielt strategische Positionen aufzubauen."

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Montag, 23. November

10.00 Uhr. Eurozone : Einkaufsmanagerindex November. Die konjunkturellen Stimmungsindikatoren für den Euroraum dürften der Commerzbank zufolge trotz eines leichten Rückgangs eine Fortsetzung des moderaten Wachstums signalisieren.

Dienstag, 24. November

10.00 Uhr. Deutschland: ifo-Geschäftsklimaindex November. Der sinkende Ölpreis hat die Finanzmarktanalysten nach Einschätzung der DekaBank positiver gestimmt. Auch die Unternehmen würden wohl positiv darauf reagieren. Allerdings hätten die politischen Querelen wohl als Stimmungsdämpfer gewirkt. Unterm Strich werde das ifo-Geschäftsklima leicht zulegen.

Mittwoch, 25. November

14.30 Uhr. USA: Preisindex Konsumausgaben ohne Nahrungsmittel und Energie Oktober. Für den von der US-Notenbank stark beachteten Preisindex erwartet die Commerzbank einen Anstieg auf 3,8 Prozent. Selbst ohne Nahrungs- und Energiepreise sei die Inflationsrate mit voraussichtlich 3,2 Prozent zu hoch. Einschließlich Oktober liege die Inflationsrate seit 68 Monaten über dem 2 Prozent-Ziel der Fed, heißt es.

14.30 Uhr. USA. Auftragseingänge der Industrie Oktober. Stimmungsumfragen zum Order-Eingang haben laut Helaba ein gemischtes Bild gezeigt. Die Flugzeugbestellungen bei Boeing ließen jedoch auf ein kleines Vormonatsplus schließen.

Donnerstag, 26. November

USA: Thanksgiving. Die Börsen bleiben geschlossen.

Freitag, 27. November

USA: Black Friday. Verkürzter Aktien- und Anleihehandel.

11.00 Uhr. Eurozone: Economic Sentiment November. Für den ein umfassendes Bild der europäischen Wirtschaft liefernden Index erwartet die DekaBank unverändert 96,9 Punkte. Hinter der weiterhin unterdurchschnittlichen Entwicklung des Euroraums insgesamt stünden aber deutliche nationale Unterschiede. Während Frankreich und Deutschland im unterdurchschnittlichen Bereich gefangen zu sein schienen, könnten Italien und Spanien von einem überdurchschnittlichen Wirtschaftsvertrauen berichten.

Von Anna-Maria Borse, 23. November 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)