Deutsche Börse-News: "Gewinne fließen in neue Investments" (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Neue Rekordstände an vielen Aktienmärkten sorgen für rege ETF -Umsätze. Welt-Indexfonds sind gefragt, während bei Technologie-ETFs zunehmend Gewinne mitgenommen werden. Anleihen-ETFs verbuchen anhaltend hohe Zuflüsse.

3. Juni 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Kurse an den Aktienmärkten sind in den letzten beiden Monaten in einigen Segmenten sprunghaft angestiegen. Vor allem die US-amerikanischen Märkte konnten davon profitieren. Die neuen Allzeithochs bei vielen Indizes scheinen viele Anlegerinnen und Anleger zu neuen Investments zu motivieren. "Wir hatten bei erhöhten Umsätzen rund 60 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", berichtet Holger Heinrich, ETF-Händler der Baader Bank AG.

Welt-ETFs bleiben erste Wahl

Ganz oben auf den Einkaufslisten stehen aktuell globale Indexfonds. Heinrich nennt hier den HSBC Developed World Screened Equity (IE00BKY59K37) und den WisdomTree Global Value (IE000D1017N2). Peter Bösenberg von der Société Générale registriert verstärkte Käufe des iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) und des Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80). Alles vier ETFs notieren nach zuletzt sehr robuster Entwicklung auf Allzeithoch. Das gilt auch für den UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (IE00BK72HM96), der in den Depots laut Heinrich zuletzt aber eher reduziert wurde.

In den USA werden die sehr gut gelaufenen Standardindizes öfter verkauft, wie Heinrich mit Blick auf den iShares MSCI USA Screened (IE00BFNM3H51) meldet. Gefragt sind stattdessen spezielle Anlagestrategien wie im JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active (IE000N6I8IU2) und im Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned (IE000R85HL30).

Großbritannien und Japan im Fokus

In Europa stehen nach Angaben des Händlers vor allem britische Standardwerte auf dem Kaufzettel. Konkret wird der Xtrackers FTSE 100 (LU0838780707) gekauft. Verkauft wird im Gegenzug der auf fallende Kurse setzende Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap (LU0328473581). Für Asien meldet Bösenberg verstärkte Investments im Xtrackers MSCI Japan (LU0274209740). Der breiter gestreute HSBC MSCI Emerging Markets (IE000KCS7J59) hingegen wird eher zurückgegeben, wie Ivo Orlemann von der ICF Bank erklärt.

Gewinnmitnahmen bei Technologieaktien

Im Handel mit Branchen-ETFs häufen sich die Gewinnmitnahmen, vor allem bei den sehr gut gelaufenen Technologieaktien. Bösenberg sieht Verkäufe des Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60) und des Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51). Beide Indexfonds zählen seit vielen Monaten zu den großen Favoriten der Anlegerinnen und Anleger. Das hat sich ausgezahlt. Allein seit Ende März verbuchen die ETFs Kurszuwächse von rund 50 Prozent.

Stärker gefragt sind derzeit Luxusgüterwerte über den Amundi Global Luxury (LU1681048630) und der Bereich Consumer Staples, wo Bösenberg den Xtrackers MSCI World Consumer Staples (IE00BM67HN09) erwähnt. Orlemann meldet anhaltende Käufe im VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2).

Anleihen-ETFs weiter gefragt

Auffällig bleibt die sehr robuste Nachfrage nach Anleihen-ETFs, die in den vergangenen Wochen weltweit nachhaltige Zuflüsse verzeichneten. Viele Anlegerinnen und Anleger dürften die zeitweise deutlich gestiegenen Kapitalmarktrenditen zum Einstieg genutzt haben. Obwohl die Renditen zuletzt wieder gesunken sind, bilanziert Bösenberg weiterhin starke Nachfrage nach Fixed Income-Produkten. Geordert werden vor allem der Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Accumulating (IE00BG47KH54) und der iShares Global Aggregate Bond ESG EUR Hedged (IE000APK27S2). Beide ETFs investieren weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen.

Von Thomas Koch, 3. Juni 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)