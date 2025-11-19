S&P 500

19.11.2025 09:08:39

Deutsche Börse-News: Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor (ETF Marktbericht)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die größer werdenden Sorgen vor dem Platzen einer möglichen "KI-Blase" führen zu Verkäufen von High-Tech-Indexfonds. Ansonsten ist von einer großen Verkaufswelle noch wenig zu spüren. Vor allem Banken, Rüstungsaktien und Edelmetalle bleiben gefragt.

18. November 2025. FRANKFURT (Deutsche Börse). Von einer Jahresendrallye ist an den Börsen aktuell nichts zu sehen. Gewinnmitnahmen prägen das Geschehen. Das gilt in Teilbereichen auch im ETF-Handel der Deutschen Börse. "Verkauft wird vor allem das, was gut gelaufen ist", berichtet Frank Mohr von der Société Générale. Dazu zählen insbesondere Technologiewerte. Starke Abgaben verzeichnet zum Beispiel der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60). Auch der stark von Aktien wie Nvidia, Apple und Microsoft geprägte S&P 500 wird über verschiedene ETF-Versionen abgestoßen (IE00BH4GPZ28, IE00BLNMYC90).

Abgaben im High-Tech-Sektor

Holger Heinrich von der Baader Bank AG meldet ebenfalls Gewinnmitnahmen im High-Tech-Sektor. Abgestoßen werden der gehebelte Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence (XS2779861751) und der First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer (IE000GAKWFA7). In diesem aktiv gemanagten Indexfonds wird versucht, durch eine eingebaute Absicherungsstrategie etwaige Verlustrisiken abzufedern. Darauf scheinen sich die Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Umfeld aber nicht verlassen zu wollen.

Über den gesamten Markt hinweg meldet Heinrich bei erhöhten Umsätzen noch einen leichten Kaufüberhang. "Im globalen Marktsegment sind weiterhin ESG- und Nachhaltigkeitsstrategien gefragt". Auf der Einkaufliste stehen hier der iShares World Equity Factor Rotation Active (IE0009Y1MQJ2), der iShares MSCI World ESG Enhanced CTB (IE00BG11HV38) und der Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF (IE00016PSX47).

Starkes Interesse an Großbritannien und dem MDAX

Auf europäischer Ebene beobachtet der ETF-Händler einen "verstärkten Fokus auf liquide Kernindizes sowie ESG- und Momentum-Strategien". Gekauft werden die eher breit gestreuten Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate (IE00BMDPBY65) und iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor (IE00BQN1K786). Auf Länderebene sind britische Aktien gefragt (IE00BFMXVQ44). Mohr wiederum meldet größeres Interesse am deutschen Mid-Cap-Index MDAX (DE0005933923).

Auf Branchenebene sind neben dem Health Care-Sektor (IE00BCHWNW54) vor allem Banken (DE0006289309) nachgefragt. "Obwohl auch die zuletzt sehr gut gelaufen sind", wie Mohr anmerkt. Ivo Orlemann, Händler bei der ICF Bank, sieht unverändert hohe Interesse an allem, was mit Rüstung und Verteidigung zu tun hat (IE000YYE6WK5, IE0002Y8CX98, IE000JCW3DZ3). Hier neigen die Anlegerinnen und Anleger - anders als im Tech-Sektor - zurzeit noch nicht zu verstärkten Gewinnmitnahmen.

Edelmetalle werden gekauft, Anleihen verkauft

Abseits der Aktienmärkte sind laut Orlemann weiterhin Edelmetalle gefragt. Gold wird klassisch (IE00B579F325) und gehebelt (IE00B8HGT870) gehandelt, für Silber sind es vor allem die klassischen ETCs (JE00B1VS3333). Für Anleihen-ETFs sieht Mohr etwas mehr Abflüsse. Verkauft werden vor allem der auf sehr kurze Restlaufzeiten abzielende PIMCO Euro Short Maturity (IE00B5ZR2157) und der japanische Staatsanleihen abdeckende Xtrackers II Japan Government Bond (LU0952581584).

+++

ETF-Handel auf Xetra - Zuflüsse/Abflüsse

Aktien-ETFs

Welt: Käufe/Verkäufe

USA: Käufe/Verkäufe

Europa/Deutschland: Käufe/Verkäufe

Branchen-ETFs

Technologie: Verkäufe

Banken: Käufe

Rüstung/Verteidigung: Käufe

Health Care: Käufe

Anleihen-ETFs: Verkäufe

Edelmetall-ETCs: Käufe

Krypto-ETNs: Käufe/Verkäufe

+++

Von Thomas Koch, 18. November 2025 © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

